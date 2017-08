Call of Duty: WW2 - PS4-Beta mit Hongkong-Account auch ohne Vorbesteller-Code verfügbar

Offenbar wird es auch für Leute, die nicht zu den Vorbestellern des neuesten Shooter-Abkömmlings Call of Duty: WW2 zählen, nun doch möglich sein, die anstehende Private Beta zu spielen. Ursprünglich hieß es noch, dass vorerst nur PS4- und später auch Xbox One-Vorbesteller Zugang zur Closed Beta haben werden. Ein Eintrag im Playstation Store Hongkong lässt nun aber aufhorchen.

Derzeit kann der Preload der Beta für Call of Duty: WW2 problemlos auch als Nicht-Vorbesteller durchgeführt werden - zumindest im Playstation Store Hongkong. Dort ist es nämlich absolut allen Nutzern gestattet, eine englischsprachige Version der Beta zu laden und offenbar auch zu spielen. Nicht mal eine PS Plus-Mitgliedschaft ist dafür nötig.

Auch wenn es seltsam erscheint, dass ausschließlich in Hongkong die Beta für alle Interessierten zugänglich ist, sollten Skeptiker dennoch optimistisch bleiben. Denn bereits vor zwei Jahren, als die Closed Beta von Call of Duty: Black Ops 3 in die heiße Phase ging, war es schon einmal möglich, die Beta unabhängig vom Vorbestellerzwang gratis zu spielen.

Der offensichtliche Haken an der Sache: Ihr müsst euch natürlich erstmal einen Playstation-Account für den Hongkong Store anlegen. Wir haben bei Sony nachgefragt, was es sich damit auf sich hat. Das finale Spiel wird noch dieses Jahr am 3. November für PS4, Xbox One und PC erscheinen.