Call of Duty: WW2 - Ranked Play & Game Battles-Support zum Launch offiziell bestätigt

Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November für PS4, Xbox One und den PC. Vorher können wir den Weltkriegs-Shooter allerdings zunächst in der Private Beta ausprobieren, die vom 25. bis zum 28. September auf der PS4 zur Verfügung steht. Sledgehammer Games hat die genauen Inhalte der Beta enthüllt – und dabei auch verraten, was nicht enthalten sein wird. Zum Beispiel die eSport-Unterstützung. Die gibt es nämlich erst zum Launch des Spiels: Sledgehammer hat damit jetzt offiziell Ranked Play und Game Battles-Support bestätigt.

"Ranked Play, Game Battles und unsere Zusammenstellung an kompetitiven Features wird zugänglich sein, wenn wir im November releasen."

Mehr: Call of Duty: WW2 - Macher wollen "Der Soldat James Ryan" der Videospiele schaffen

Da freut sich die kompetitive Szene: Weil es sich bei Game Battles um eine der führenden eSports-Communities in Sachen CoD handelt, dürfte auch Call of Duty: WW2 dort wieder großen Anklang finden. Call of Duty: Infinite Warfare hatte zuletzt mit eher durchwachsener Kritik an seinem Multiplayer-Modus zu kämpfen.

Mehr: Call of Duty: WW2 - Macher enthüllen die genauen Inhalte der PS4-Beta

Call of Duty: WW2 - Screenshots ansehen