Call of Duty: WW2 - Screenshot teasert Zombie-Map des DLC "The Resistance"

Obwohl es nur noch wenige Wochen bis zum Release der ersten Erweiterung von Call of Duty: WW2 ist, hielt Sledgehammer Games bisher Screenshots und Videomaterial zu The Resistance unter Verschluss. Ein Post auf dem Twitter-Account der Entwickler könnte uns jetzt einen ersten Einblick in den DLC gewähren.

Die Entwickler veröffentlichen einen düsteren Screenshot einer Bilder-Wand inklusive der mysteriösen Beschreibung "bald ...". Spieler spekulieren jetzt unter dem Tweet, dass es sich hier um ein erstes Bild zu dem neuen Zombie-Kapitel namens The Darkest Shore handelt, das mit dem Resistance-DLC erscheinen wird.

Bestätigt ist das jedoch noch nicht. Auch ist unklar, ob die auf dem Screenshot zu erkennenden Bilder eine tiefere Bedeutung haben oder uns schlichtweg nur teasern wollen.

Wir werden uns wohl noch einige Wochen gedulden müssen, bis wir des Rätsels Lösung erfahren. The Resistance erscheint am 30. Januar zeitexklusiv für PS4. Xbox One- und PC-Spieler können vermutlich etwa einen Monat später mit dem Call of Duty: WW2-DLC durchstarten. Der erste DLC bietet unter anderem drei neue Maps, auf denen sich Shooter-Freunde ins Gefecht stürzen können.

Was zeigt der Screenshot eurer Meinung nach?