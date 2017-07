Allmählich nimmt der brandneue Social Hub von Call of Duty: WW2 namens "Headquarters" (also "Hauptquartier") Gestalt an: Nachdem wir bereits erfahren haben, dass wir hier nicht nur unsere Ausrüstung und Skins mit denen von anderen Spielern vergleichen, sondern auch Waffen auf dem Schießplatz und Scorestreaks ausprobieren können, reichte Sledgehammer-Mitbegründer Michael Condrey ein weiteres Detail nach.

Via Twitter verriet er, dass wir dort auch in der ungewohnten Third Person-Perspektive statt aus Ego-Sicht herumlaufen werden.

Crushed. The game is about gun and combat skill across all modes. Though HQ is also a social & peacocking space so it is largely 3rd person — Michael Condrey (@MichaelCondrey) July 12, 2017

Damit soll es uns einfacher gemacht werden, mit anderen Spielern auch in größeren Gruppen zu interagieren.

Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November 2017 für PS4, Xbox One und PC - und wird zumindest in Teilen kein Verständnis für egoistische Spieler haben.