Call of Duty: WW2 - Update zu Paintjobs, Prop Hunt & Gun Game jetzt permanent spielbar

Call of Duty: WW2-Entwickler Sledgehammer Games kommt mit guten Neuigkeiten um die Ecke: Wir können unsere Waffen bald mit selbst gestalteten Tarnungen verzieren. Die Paintjobs beziehungsweise selbstgemachten Waffentarnungen wurden eigentlich schon für das große Resistance-Update versprochen, sollen jetzt aber wirklich bald kommen.

Doch damit nicht genug: Die beiden eigentlich nur kurzzeitig geplanten Multiplayer-Modi Prop Hunt und Gun Game können jetzt permanent gespielt werden.

In einem Blogpost auf der offiziellen Sledgehammer-Seite entschuldigen sich die Entwickler für die Verzögerung. Das interne Testen habe zu lange gedauert und das Ganze hätte nicht mit einem Termin angekündigt werden dürfen.

Um erneuten Ärger zu vermeiden, soll deshalb jetzt kein neuer Release-Termin für die Paintjobs angekündigt werden. Aber Sledgehammer geht davon aus, das Feature "sehr bald" freischalten zu können. So kann das Ganze dann aussehen:

Neben neuen Waffen soll das nächste Update auch neue Uniformen bieten. Das Update soll "massiv" werden und in den nächsten Wochen erscheinen. Hier ein kleiner Vorgeschmack:

Last, but not least sind die beiden beliebten wie spaßigen Multiplayer-Modi Prop Hunt und Gun Game jetzt ohne zeitliche Begrenzung jederzeit und permanent spielbar. Zunächst waren die Modi jeweils nur für kurze Zeit eingeführt worden.

Happy TWOsday, everyone! What's with the pun, you ask? We have TWO additions we're excited about:



GUN GAME and PROP HUNT are back as permanent #CODWWII game modes by popular demand! Find them in the Featured playlist tab.



Enjoy from now until... a really long time from now! pic.twitter.com/hJiw0gjk92