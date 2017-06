Call of Duty: WW2 kehrt von den futuristischen Schlachtfeldern der jüngeren Vergangenheit zu den Anfängen der Serie zurück - und das hat weitreichende Folgen für das Gameplay. Insbesondere das Waffeninventar des Zweiten Weltkriegs fühlt sich grundsätzlich anders an als die Schießeisen der fernen Zukunft und genau aus diesem Grund ist das Video der IGN-Kollegen so hilfreich.

Auf der E3 2017 haben die Redakteure die Möglichkeit genutzt, ein wenig Call of Duty: WW2 im Multiplayer zu spielen und die verschiedenen Waffen auf dem Schießstand auszuprobieren. Die Fans zeigen sich allerdings tendenziell enttäuscht, bemängeln Sound und unrealistisch hohe Präzision der Waffen. Allerdings haben die Entwickler noch einige Zeit bis zum Release und werden sicherlich noch die ein oder andere Feinanpassung vornehmen können - mit vorauseilender Kritik sollten wir also vorsichtig sein.

Call of Duty: WW2 erscheint am 03. November 2017 für PS4, Xbox One und PC und hat allerhand Neuerungen - auch fernab der umstrittenen Waffen - zu bieten.

Hat Call of Duty: WW2 euer Interesse geweckt? Oder ist das so gar nicht eure Hausnummer?