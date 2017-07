Call of Duty: WW2 - Server-Tickrate wird auf 60Hz erhöht

Der Entwickler Slegdehammer Games will den Servern von Call of Duty: WW2 ordentlich auf die Sprünge helfen. Studiogründer Michael Condrey kam vor kurzem bei einer Reddit-Fragerunde auf das Thema "Server Lag" beziehungsweise Online-Performance zu sprechen. Die Server von Call of Duty hatten bisher fast schon traditionell eine Tickrate unterhalb von 60Hz - mitunter sogar nur 20Hz, was bei einigen Spielern für Probleme sorgte.

Mit dem Release von Call of Duty: WW2 will Sledgehammer Games diesen "Flaschenhals" beseitigen und die Tickrate auf 60Hz erhöhen - sofern es die verfügbare Bandbreite der Spieler zulassen sollte. Wie gut das alles funktionieren wird, wissen wir spätestens am 3. November 2017, wenn Call of Duty: WW2 auf den Markt kommt.

Call of Duty: WW2 - Screenshots ansehen