Capcom - Gerücht: Angebliche Details zu drei neuen Spielen geleakt

Capcom arbeitet angeblich an drei neuen Spielen, zu denen jetzt Details geleakt sind

Capcom soll drei neue Titel in der Pipeline haben, zu denen es bereits erste Details geben könnte. Auf der Internetseite GBATemp sind jetzt nämlich einige Konzept-Bilder sowie die Titel und Zusammenfassungen von drei neuen Spielen aufgetaucht. Die Macher der Seite betonen die Echtheit des Leaks, sie lässt sich aber nicht überprüfen. Wenn GBATemp Recht behalten sollte, erwarten uns folgende Spiele:

Knights of Aegis

Im New York der 1970er Jahre machen wir uns auf die Jagd nach übersinnlichen Monstern und einem großen, bösen Etwas, dass der Menschheit an den Kragen will. Glücklicherweise gehören wir zu einer Bruderschaft mystischer Ritter und beherrschen Magie. Es wird geballert, es wird gezaubert, und es geht gegen Vampire, Werwölfe, Engel und derlei mehr. Angeblich erwartet uns ein Action-Shooter samt spannender Story-Kampagne und ungewöhnlichem Magie-und-Schusswaffen-Kampfsystem. Ich musste bei der Story-Zusammenfassung irgendwie sofort an The Order: 1886 denken.

Knights of Aegis (GBATemp Capcom-Leak)

Broken Horizon

Bei Broken Horizon soll es sich ebenfalls um einen Action-Shooter handeln, allerdings wartet dieser hier angeblich mit einzigartiger Mech-Customization auf. Außerdem liegt der Fokus wohl auf der Kooperation: In Broken Horizon arbeiten immer vier Mech-Piloten zusammen und stellen sich riesigen Alien-Gegnern in einer feindlichen Science-Fiction-Umgebung. Klingt wie eine Mischung aus Titanfall, Mechwarrior und Helldivers. Vielleicht noch mit einer Prise StarCraft oder Halo Wars 2, aber das kommt wohl darauf an, aus welcher Perspektive dann gespielt wird.

Broken Horizon (GBATemp Capcom-Leak)

Lost Star

Welche Art Spiel sich hinter Lost Star verbirgt, bleibt leider etwas unklar. Auch das Genre wird nicht verraten. Die mutmaßliche Story kommt eher generisch daher: Wir erkunden am Rande der Galaxis gerade friedlich die Gegend, als wir plötzlich eine uralte Karte finden, die uns schnurstracks mitten in die "ultimative Schlacht zwischen Gut und Böse" katapultiert. Wir sollen eine Crew rekrutieren, Planeten erkunden, Abenteuer erleben und auf viele Aliens treffen. Wirkt auf mich wie eine Kombination aus Mass Effect: Andromeda und FTL: Faster Than Light.

Lost Star (GBATemp Capcom-Leak)

Was haltet ihr von dem angeblichen Leak? Wie klingen die Spiele für euch?