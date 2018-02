TimePlay - Besucher in US-Kinokette dürfen Koop-Spiele zocken, statt Trailer zu schauen

Sony hat es mit dem innovativen Konzept von PlayLink (That's You, Hidden Agenda) vorgemacht, jetzt zieht auch das Filmunternehmen Cineplex nach und veröffentlicht in ausgewählten Kinos in Nordamerika TimePlay. Ab sofort winkt Kinobesuchern vor Filmstart ein interaktives Multiplayer-Spielerlebnis anstelle von einer Anreihung von Trailern.

Das Prinzip ist simpel: Wie auch bei PlayLink wird das eigene Smartphone zum Controller. Zunächst laden sich die Spieler eine kostenlose App für Android, iOS oder Blackberry herunter, erstellen ein Profil und verbinden sich mit dem lokalen Hotspot. So kann jedermann leicht an den TimePlay-Spielen teilnehmen und sich an den anderen Kinobesuchern messen.

Im offiziellen Trailer können wir Bruchteile der Spiele sehen, die Kinobesucher erwarten können. Mit von der Partie ist ein Wissensquiz und eine Art Farbspiel, bei dem eine große Fläche bemalt werden will.

Ein Highscore soll dabei zur Punktejagd motivieren. Für's Mitmachen verspricht der Trailer Preise wie zum Beispiel Gratisgetränke, die mit zunehmender Punktzahl anscheinend auch immer attraktiver ausfallen.

Auf der offiziellen TimePlay-Website findet ihr noch mehr Infos zum Kino-Multiplayer.

Würdet ihr euch TimePlay auch für deutsche Kinos wünschen?