Civilization - Wunderschönes Brettspiel mit offizieller Lizenz vorgestellt

Im Oktober 2016 erschien mit Civilization 6 bereits der sechste Teil von Sid Meier's erfolgreicher Strategiespiel-Serie Civilization - aber die Ursprünge der Serie gehen zurück auf das Brettspiel mit dem gleichen Namen aus dem Jahr 1980. Es war das erste Spiel seiner Art mit einem heute in Videospielen oft benutzten Tech-Tree. 2002 schloss sich dann der Kreis und zum Videospiel erschien seinerseits ein neues Brettspiel auf Basis der jüngsten Sid Meier-Version.

Mit der Neuankündigung Civilization: A New Dawn von Fantasy Flight Games soll die Spielserie nun erneut als Offline-Variante mit Spielkarten und Plastikfiguren für die heimische Spielrunde aufgelegt werden. Die Grafiken und Illustrationen, wie zum Beispiel die unterschiedlichen Anführer-Portraits der Nationen, orientieren sich an Civilization 6. Wie auch in der PC-Version soll es außerdem Bedrohungen durch Barbaren-Angriffe geben und unterschiedliche Siegbedingungen. Das Erforschen von Technologien, Krieg und Weltwunder sind serientypisch natürlich ebenfalls mit von der Partie.

Eine Veröffentlichung der englischen Version ist für das vierte Quartal 2017 geplant. Vorbestellungen sind bereits zum Preis von rund 50 US-Dollar möglich. Eine übersetzte Version und ein Release in Deutschland hat der Mutterverlag Asmodee jedoch bereits offiziell über Twitter bestätigt. Nur wann die deutsche Version erhältlich sein wird und zu welchem Preis, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zumindest ein Problem der PC-Version sollte die Brettspielversion nicht haben: Man wird sich nicht über die nicht nachvollziehbaren Aktionen der KI aufregen müssen, sondern kann sich schadenfroh über die Fehler der Mitspieler freuen und diese zum eigenen Vorteil nutzen. Auf kriegslustige Ghandi-Mitspieler sollte man sich aber erfahrungsgemäß trotzdem einstellen.

Civilization 6 - Screenshots ansehen