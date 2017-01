Clueless Gamer - Beliebte Gaming-Show von Conan O'Brian bekommt eigene Serie

Fallout 4 bei Clueless Gamer

Videospiele finden nur selten einen Platz im klassischen Fernsehprogramm, aber hin und wieder werden sie dann doch aufgegriffen. Der US-amerikanische Talkshow-Host Conan O'Brien hat die potenzielle Reichweite von Videospielen erkannt und tritt seitdem in seiner "Clueless Gamer"-Reihe als ahnungsloser Spieletester auf.

Mehr: Call of Duty: Advanced Warfare - Conan O'Brien testet den Shooter

Egal ob Final Fantasy 15, Battlefield 1 oder Gears of War 4, gemeinsam mit Prominenten wie Elijah Wood und Peter Dinklage darf Conan einen frühen Blick auf Videospiele werfen, an ihnen scheitern und sich dabei über sie lustig machen. Der gigantische Erfolg der Sketch-Reihe hat nun dafür gesorgt, dass sich Kevin Reilly, Präsident vom Sender TBS, dazu entschieden hat, eine eigene Clueless Gamer-Serie zu produzieren. (via The Hollywood Reporter)

"Im nächsten Monat starten wir mit der Produktion einer neuen Serie, 'Clueless Gamer', die auf den viralen Videos basiert in denen [Conan] sich im Grunde über Videospiele lustig macht, Prominente dazu überredet mit ihm zu spielen und sie dann zu kommentieren. [...] Wir sind mittlerweile an dem Punkt angelangt, wo Publisher uns ihre neuesten Produkte senden, damit wir sie spielen und uns darüber lustig machen, weil es so ein überragender Erfolg geworden ist."

Conan O'Brien gehört zu den wenigen TV-Moderatoren, die sich ein sehr junges Publikum bewahren konnten und davon will TBS weiterhin profitieren. Unklar ist hingegen, ob aus Clueless Gamer ein Internet-Format werden soll oder ob wirklich ein Sendeplatz im TV-Programm des Senders geplant ist.

Wie findet ihr die Clueless Gamer-Videos?