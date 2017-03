CoD: Modern Warfare Remastered - St. Patrick's Day-Event bringt neue Map, neuen Charakter & mehr

Call of Duty: Modern Warfare Remastered St. Patrick's Day

Call of Duty: Modern Warfare Remastered bekommt anlässlich des St. Patrick's Days einige Neuerungen spendiert. Neben einem zusätzlichen spielbaren Charakter gibt es auch noch eine überarbeitete Map sowie diverse Kleinigkeiten, wie zum Beispiel unterschiedliche Tarnungen, eine neue Melee-Waffe oder derlei mehr. Das alles schalten wir durch die Erfüllung bestimmter Herausforderungen frei. Das ganze Event nennt sich Operation: Shamrock & Awe und soll bis zum 3. April laufen.

Wer innerhalb dieser Zeit die drei Sammlungen "Luck", "Leprechaun" und "Pot o' Gold" vervollständigt, schaltet Darren "Graves" Cosgrave frei und darf ihn auch nach Ende des Events als spielbaren Charakter behalten. Dann gibt es da auch noch die drei kostenlosen Supply-Drops, die während der Operation: Shamrock & Awe jede Woche an den Start gehen. Wer sich nicht jede Woche einloggt, läuft also Gefahr, die Supply Drops zu verpassen.

Die neue, kostenlose Map namens Daybreak stellt eigentlich nur eine überarbeitete Version der alten Map Downpour dar. Die hat es allerdings ganz schön in sich und kommt jetzt mit schönem Wetter, Regenbogen und viel Grün daher. Allerdings kommen wir nur während des Events in den Genuss der neuen Map, danach verschwindet sie wieder. Aber keine Angst: Am 21. März erscheint bereits das Variety Map Pack für die PS4 (Xbox One und PC folgen später), welches vier neu überarbeitete Maps des Originals bietet.

Wie gefällt euch die Map und das St. Patrick's Day-Event in Call of Duty: Modern Warfare Remastered?

