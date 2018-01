Dragon Ball FighterZ - 1993 vs 2018: Wer ist der beliebteste Charakter?

Die offizielle japanische Dragon Ball-Website veröffentlicht zur Zeit unter der Rubrik "The Nearly Complete Works of Toriyama" alle 24 Stunden ein besonderes Kunstwerk des berühmten Manga-Zeichners Akira Toriyama.

Vor Kurzem kam so eine Umfrage aus dem Jahr 1993 ans Licht, in der Fans für ihre DB-Lieblingscharaktere abstimmen konnten. Den fünf beliebtesten Figuren hat Toriyama damals sogar eine neue Farb-Illustrationen spendiert.

Und hier ist das Ergebnis:

Son Gohan mit 51.921 Stimmen Son Goku mit 48.256 Stimmen Trunks mit 29.627 Stimmen Vegeta mit 17.383 Stimmen Piccolo mit 9454 Stimmen Krillin mit 7438 Stimmen Mister Satan mit 1892 Stimmen Cell mit 1769 Stimmen Bulma mit 1135 Stimmen Dende mit 756 Stimmen

15 Jahre ist diese Umfrage mittlerweile her. In der Zwischenzeit ist viel passiert: Neue Charaktere sind ins Dragon Ball-Universum eingeführt worden, einige tapfere Kämpfer sind verstorben und wieder von den Toten auferstanden und schließlich haben Videospiele zu der kultigen Saga Spielern weltweit die Möglichkeit gegeben, selbst mächtige Kamehamehas und Super Saiyajin-Transformationen auszuführen.

Der Release des neuesten Spieleablegers Dragon Ball FighterZ ist bereits für Freitag, den 26. Januar 2018, angesetzt. In unserem Test hat uns der Anime-Prügler regelrecht umgehauen und eine hervorragende Wertung von 87 Punkten erhalten.

Wir haben uns die Veröffentlichung des Beat 'em Ups und die Umfrage aus dem Jahr 1993 als Anlass genommen, eine eigene kleine Umfrage zu starten und wollen von euch wissen: Welcher Charakter aus Dragon Ball FighterZ ist euer persönlicher Favorit?

Seid ihr von dem Ergebnis der Umfragen überrascht?