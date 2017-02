Conan Exiles soll Anfang 2018 fertig sein.

Funcoms Survival-MMO Conan Exiles rühmt sich gerade mit gewaltigem Hype - und das spiegelt sich auch in den Verkaufszahlen wieder. 28 Tage nach dem Release der Early Access-Version auf Steam können die Macher im Rahmen eines aktuellen Geschäftsberichts (via VG247) bereits 480.000 verkaufte Einheiten verzeichnen. Ursprünglich setzten sie 487.000 abgesetzte PC-Exemplare in den ersten zwölf Monaten voraus.

Damit hat Conan Exiles die Entwicklungskosten von 4,5 Millionen US-Dollar bereits in der ersten Woche eingespielt und wirft damit seit 21 Tagen Gewinn ab.

Dass Conan Exiles nicht nur auf dem PC sondern auch für die Konsolen auf dem Markt kommen soll, wissen wir schon etwas länger. Nun grenzt Funcom den Release-Zeitraum weiter ein: Wenn alles nach Plan verläuft, soll sich das Spiel nicht länger als zwölf Monate im Early Access befinden und im ersten Quartal 2018 als finale Version für PC, Xbox One und die PS4 auf den Markt kommen. Eine Xbox One-Preview-Version soll noch im dritten Quartal 2017 erscheinen.

Bis dahin stehen sieben große Updates auf dem Plan der Macher. Zwei bis drei Updates sollen bereits in der ersten Hälfte diesen Jahres auf uns zukommen, zwei bis drei weitere in der zweiten. Ein großes Update soll Anfang 2018 folgen. All diese Updates werden kostenlos sein, wie Funcom betont.

Im gleichen Atemzug verkündet das Team, dass im Gegenzug zu Ark: Survival Evolved keine DLCs während der Early Access-Phase von Conan Exiles erscheinen sollen. DLCs für die finale Fassung seien nicht ausgeschlossen.

Conan Exiles ist seit dem 31. Januar 2017 als Early Access-Spiel auf Steam erhältlich.

Freut ihr euch auf den Konsolen-Release?