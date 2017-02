Conan Exiles - Entwickler: Survival-MMO will eine Mischung aus Skyrim & Minecraft mit Genitalien werden

Conan Exiles

Seit seiner Ankündigung steht Conan Exiles auf den Wunschlisten vieler Spieler und aktuell auch an der Spitze der Steam-Charts. Das Survival-MMO, das die Entwickler von FunCom aus dem beliebten Barbaren-Franchise meißeln, soll früher oder später auch für Konsolen erscheinen und daher lohnt es sich für uns, die Entwicklung des Early Access-Titels im Blick zu behalten.

Auf Reddit stellte sich das Entwicklerteam nun den vielen Fragen der Community, die sich vornehmlich um die Zukunft des Spiels drehten. So offenbarte FunCom, dass Conan Exiles im Hinblick auf das Spielgefühl zu einer Mischung aus Skyrim und Minecraft werden möchte:

"Wir wollen ein Spiel machen, in dem NPCs eine echte und lebendige Welt bewohnen, wo Spieler einen spürbaren Einfluss auf die Umwelt haben und selbst zum Teil der Welt werden können. Mit Hilfe des Leibeigenen-Systems hoffen wir, komplexere Spielmechanismen und Verhaltensweisen etablieren zu können, die es erlauben, eigene Städte und Siedlungen zu errichten.



Und indem wir Features wie das reinigende Opferfeuer einführen, hoffen wir, eine dynamische Welt zu erschaffen, in der das Recht auf das eigene Überleben immer wieder in Frage gestellt wird."

NPCs sollen außerdem einen eigenen Tagesrhythmus bekommen und sich an ihre Beziehung zum Spieler erinnern. Das soll auch die bereits angesprochenen Leibeigenen mit einschließen, die als Söldner angeworben werden können, falls sie vom Spieler befreit statt versklavt werden.

Auch der Penis der männlichen Avatare soll weiter in den Spielmittelpunkt rücken: So lassen die Entwickler während der Fragerunde durchscheinen, dass in ihrer Welt das männliche Geschlechtsteil ein Symbol von Macht ist, das zu einem späteren Zeitpunkt des Spiels von Gegnern auch entfernt oder beschnitten werden kann. Aua.

Conan Exiles - Cinematic Trailer führt in die barbarische Welt des Open-World-Spiels ein

Für manche Spieler kann es durchaus eine Überraschung sein, dass das Team von FunCom jenseits der Marketing-Gags rund um individuell einstellbare Geschlechtsteilgrößen einen langfristigen Plan mit Substanz und vielen Ideen verfolgt. Aber auch unser erster Blick auf Conan Exiles offenbarte unter einer dicken Schicht aus technischen Problemen bereits viel Potenzial, sofern es den Entwicklern eben gelingt, Netzwerk-Probleme und Lag-Spikes von ihren Servern zu verbannen.

