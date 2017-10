Counter-Strike: Global Offensive - Erster Screenshot des Dust2-Remakes, Beta-Test angekündigt

Counter-Strike-Fans haben Grund zum Jubeln: Die Map Dust2 wird komplett überarbeitet! Die Karte ist ohne Zweifel das legendärste und beliebteste Schlachtfeld von Counter-Strike: Global Offensive und existiert seit nun mehr 16 Jahren. Via Twitter hat Valve nun den ersten Screenshot veröffentlicht.

Außerdem müssen wir nicht mehr lang auf die neue Map warten, schon im nächsten Beta-Test erwartet uns eine spielbare Variante des neuen Dust2. Welche Änderungen Valve genau an der Karte vorgenommen hat, lässt sich am ersten Bild nur erahnen. Offensichtlich folgt man aber der Design-Philosophie der Map-Remakes von Nuke und Inferno und achtet auch eine breitere Farbpalette und mehr Details, ohne die Lesbarkeit der Umgebung zu kompromittieren.

Coming soon for testing in CS:GO’s next beta depot: an updated, refined version of its most iconic map – Dust2. pic.twitter.com/0xBbbcXxzy

Wer sich fragt, was er da genau sieht: Die Kamera ist am T-Spawn auf der Plattform. Nach links geht es Richtung Tunnel und Bombenpunkt B, vorne geht es die T-Spawn-Rampe hinunter Richtung Mitte und A lang. Reddit-User Hiwolf25 hat schnell folgendes Vergleichsbilds angefertigt:

Bereits im Jahr 2001 wurde Dust2 gemeinsam mit Counter-Strike 1.1 veröffentlicht. Entwickelt wurde die Karte von Dave Johnston, der sein Werk eigentlich als Fehlschlag empfand und es gerne weiter ausgebaut hätte. Den Mapbereich "Lang A" in seiner aktuellen Form gibt es laut Johnston zum Beispiel nur, weil ihm im Editor der Platz ausging.

Dust 2 fact: Long A exists purely because I ran out of world space. Wanted to build out further but couldn't, so went long instead!