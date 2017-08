Crackdown 3 - Sandbox-Action erscheint jetzt doch nicht zum Launch der Xbox One X

Crackdown 3 braucht noch mehr Zeit in der Entwicklung, sagt Microsoft. Darum verschiebt sich die Veröffentlichung des Sandbox-Actionspiels mit dem Appetit für Zerstörung auf nächstes Jahr. Ursprünglich sollte es am 7. November veröffentlicht werden, jetzt soll es im kommenden Frühling soweit sein. Microsoft gibt allerdings noch keinen genauen, neuen Termin an.

"Wir wollen sicherstellen, dass wir das richtige Spiel abliefern, mit der richtigen Qualität und zur richtigen Zeit. Crackdown 3 ist ein außerordentlich ambitioniertes Spiel und wir wollen auch sicherstellen, dass wir durch und durch die richtigen Erfahrungen liefern, in jedem Teil des Spiels. "

"Egal, ob es die Kampagne ist, Koop-Multiplayer oder unser kompetitiver Multiplayer-Modus, Wrecking Zone. Die richtige Balance zwischen den drei Modi zu finden, ist wichtig und wir werden die zusätzliche Entwicklungszeit nutzen, um sie sicherzustellen."

Ursprünglich sollte Crackdown 3 am selben Tag erscheinen, an dem auch die neue Xbox One X-Konsole auf den Markt kommt. Über das Lineup für die Konsole macht sich Shannon Loftis von den Microsoft Studios allerdings keine Gedanken. Es seien genug andere Spiele zum Launch-Zeitpunkt verfügbar. Den Verkaufszahlen von Crackdown 3 könnte sogar ganz gut tun, wenn es nicht in der Zeit des Jahres erscheint, in der auch Titel wie Assassin's Creed: Origins, Call of Duty: WW2 und Star Wars: Battlefront II veröffentlicht werden.

Crackdown 3 sollte eigentlich sogar schon Ende 2016 auf den Markt kommen, wurde dann aber auf November dieses Jahres verschoben. Wenn es dann soweit ist, erwartet uns eine völlig zerstörbare Sandbox-Welt, in der wir uns nach Herzenslust austoben und es ordentlich krachen lassen können. Das Action-Spiel soll sich die Power der Xbox One X zunutze machen und auf Microsofts neuer Konsole dann in 4K-Auflösung erstrahlen.

Was haltet ihr davon, dass Crackdown 3 verschoben wird?

