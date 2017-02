Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - Nur zeitexklusiv für PS4 & PS4 Pro, deutet Sony an

Dürfen sich auch Xbox One-Spieler auf Crash Bandicoot N. Sane Trilogy freuen?

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy erscheint am 30. Juni 2017 für PS4 und PS4 Pro. Zudem stellte Sony die Remastered-Collection im Rahmen seiner E3 2016-Pressekonferenz als PlayStation 4-Titel vor. Daher gingen viele Spieler davon aus, dass es sich bei Crash Bandicoot N. Sane Trilogy um ein PS4-Exclusive handeln würde. Twitter-User David Burke wollte es aber genau wissen, fragte bei PlayStation Irland nach und bekam eine Antwort: Ja, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy komme exklusiv für die PS4. Doch nun rudert PlayStation Irland zurück.

@amygils89 It was me who tweeted at PlayStation Ireland is crash ps4 exclusive that the guys were talking about on the Morning Show pic.twitter.com/ifBA1NqzEQ — David Burke (@Irishgamerman) February 22, 2017

Nachdem die Tweets zwischen Burke und PlayStation Irland einiges an Aufmerksamkeit erregten hatten, löschte PlayStation Irland seine Antwort wieder und schob eine Richtigstellung nach:

It has been fantastic to see the excitement from Crash fans around the world following Activision's confirmation that the N-Sane Trilogy — PlayStation Ireland (@PlayStationIE) February 22, 2017

will launch on 30th June 2017. To clarify our earlier post, it will be coming to PlayStation 4 and PS4 Pro first. — PlayStation Ireland (@PlayStationIE) February 22, 2017

"Um unseren vorherigen Post klarzustellen, [Crash Bandicoot N. Sane Trilogy] erscheint zuerst für PlayStation 4 und PS4 Pro."

Demnach könnte Crash Bandicoot N. Sane Trilogy auch für andere Konsolen wie Xbox One oder Nintendo Switch auf den Markt kommen. Wir haben daher beim Entwickler Vicarious Visions um ein offizielles Statement gebeten und informieren euch darüber, falls wir dieses bekommen.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy enthält das originale Crash Bandicoot, Crash Bandicoot: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot: Warped in technisch überarbeiteter Fassung. Der Preis liegt bei rund 40 US-Dollar. Weitere Details zu Crash Bandicoot N. Sane Trilogy findet ihr hier.

