Crash Bandicoot - PS4-Remaster kommt mit versteckten Uncharted-Easter-Eggs

Eigentlich war es ja schon fast zu vermuten, dass wir in Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, dem PS4-Remaster der ersten drei Crash Bandicoot-Titel, auf eine Uncharted-Anspielung stoßen werden. Immerhin steht mit Naughty Dog dasselbe Studio hinter den beiden Franchises und nicht zuletzt wurde das PS4-Remaster von Crash Bandicoot schon in Uncharted 4: A Thief's End angedeutet.

Es ist zwar schon etwas länger bekannt, aber wer genau hinschaut, kann in der Intro-Sequenz von Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back ein Uncharted-Easter-Egg entdecken. In der Szene, die Crash auf dem Boden liegend und seine Schwester Coco am Laptop sitzend zeigt, ist auf dem Bildschirm des Computers ein Uncharted 4-Clip zu sehen. Ab Minute 1:08 wird es interessant:

Nun ist das nicht irgendeine Szene aus Uncharted 4, sondern genau der Moment, in dem Nathan und Elena daheim vor dem Fernseher sitzen und bei einer Runde Crash Bandicoot darüber entscheiden, wer den Abwasch zu machen hat. In einer anderen Szene ist sogar ein gerahmtes Bild von Nathan Drake höchstpersönlich zu sehen.

Sind euch weitere Anspielungen aufgefallen?