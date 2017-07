Crash Bandicoot - Warum das PS4-Remaster laut Fans schwerer ist als das Original

Zur Zeit der ersten PlayStation-Generation waren so manche Spiele schwerer als heute und auch die Crash Bandicoot-Titel waren nicht gerade ein Kinderspiel. Doch viele Fans glauben, dass das PS4-Remaster Crash Bandicoot N. Sane Trilogy noch einmal schwerer ist als das Original. Sie haben sogar Beweise dafür.

Laut des Reddit-Nutzers TastyCarcass liegt der etwas knackigere Schwierigkeitsgrad der Neuauflage an der Unity-Engine, in der das Remaster entstand. Dort basiert die Kollisionsabfrage nämlich standardmäßig auf einem "pillenförmigen" Modell und hat damit abgerundete Ecken. (via Eurogamer)

Das führt dazu, dass Crash oder Coco in den Abgrund rutschen, wenn sie am Rand einer ebenmäßigen Plattform stehen. Da in den Crash Bandicoot-Spielen aber Präzision eine wichtige Rolle spielt, stürzen viele Spieler jetzt tendenziell öfter in den digitalen Tod als noch vor 20 Jahren.

Tatsächlich hat dieser Umstand aber auch einen positiven Nebeneffekt, denn wenn wir es schaffen, im Moment des Abrutschens noch den Sprung einzuleiten, können wir durch einen Hüpfer deutlich größere Distanzen überwinden. Das zeigt dieses Video von TastyCarcass:

Ein weiterer Grund für die neue Schwierigkeit bei den Sprüngen in Crash Bandicoot N. Sane Trilogy lässt sich an der Fall-Animation von Crash festmachen, die im PS4-Remaster deutlich schneller vonstatten geht als noch im PS1-Original. Twitch-Streamer DingDongVG hat hier ebenfalls ein passendes Video:

the reason jumps feel harder in the n.sane trilogy isn't really due to falling a bit faster but because collisions can be wonky upon landing pic.twitter.com/jxbvijNU6c — Ding Dong (@DingDongVG) July 3, 2017

Ist euch der erhöhte Schwierigkeitsgrad auch aufgefallen?