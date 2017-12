CS:GO - PUBG-artiger Battle Royale-Modus offenbar im Spiel-Code entdeckt

Counter-Strike: Global Offensive könnte einen neuen Battle Royale-Modus à la Playerunknown's Battlegrounds spendiert bekommen. Das glauben jedenfalls Dataminer und Fans, die im Code des Spiels die entsprechenden Hinweise entdeckt haben wollen. Der YouTube-Account Valve News Network spinnt mit den Hinweisen aus unterschiedlichen Updates und Patches eine überraschend überzeugende Theorie. Es sieht ganz danach aus, als würde der Erfolg von PUBG auch an CS:GO nicht spurlos vorbei gehen.

Die ersten Hinweise stammen allerdings aus einer Zeit, in der PUBG noch nicht einmal angekündigt war. Offenbar lässt sich die Idee also nicht einfach nur als PUBG-Klon abtun. Immerhin gab es auch lange vor PUBG bereits King of the Hill-, Last Man Standing- oder ähnliche Survival-Modi in herkömmlichen Shootern. Auch die DayZ: Battle Royale-Mod sowie der King of the Hill-Modus in H1Z1 waren bereits bekannt.

Ungeachtet dessen sieht es aber trotzdem so aus, als käme da bald ein CS:GO-Modus, der offenbar genau wie PUBG funktioniert. Oder zumindest gibt es in den Tiefen des CS:GO-Codes anscheinend haufenweise versteckte Features und Inhalte. Erwähnung finden zum Beispiel Nachtsichtgeräte, Bögen, Kämpfe ohne Waffen, leichte und schwere Rüstungen, Fallschirme, Dronen, Supply-Crates, Adrenalin-Spritzen, neue Granaten, Sonar, Beacons sowie eine bisher unveröffentlichte Inselkarte. Außerdem taucht offenbar andauernd das Wort Survival auf.

Das muss natürlich nichts heißen. Ihr solltet die Nachricht auf jeden Fall mit Vorsicht genießen. Ein PUBG-ähnlicher Modus in CS:GO wurde noch nicht bestätigt und findige Fans entdecken auch ständig irgendwelche vermeintlichen Hinweise auf Half-Life 3 oder ähnliche Spiele.

Wie schätzt ihr das ein? Sprint CS:GO auf den Battle Royale-Zug auf?

