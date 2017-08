Cuphead - 14-minütiges Koop-Gameplay-Video zeigt Oberwelt & Bosskämpfe

Im Rahmen der GameStop Expo in Las Vegas hat Microsoft ein neues Video zum Run&Gun-Titel Cuphead veröffentlicht. In dem 14-minütigen Clip sind diverse Gameplay-Szenen aus dem Spiel zu sehen, darunter die Oberwelt, ein Platformer-Level sowie der Bosskampf gegen "Hilda Berg". Ganz am Ende des Videos könnt ihr man zudem einen Blick auf die zweite Karte sowie den "Baroness von Bon Bon"-Kampf erhaschen.

Mehr: Gameplay und Fazit zur gamescom-Demo von Cuphead

Die Gameplay-Szenen zeigen zudem einmal mehr den ungewöhnlichen und unverwechselbaren Grafikstil, der sich an Cartoons der 30er Jahre anlehnt. Insbesondere die Animationen und die Hintergründe strotzen nur so vor liebevollen Details. Lasst euch aber nicht von der vermeintlich knuffigen Optik blenden, der Schwierigkeitsgrad von Cuphead soll es in sich haben und wie in Dark Souls solltet ihr euch darauf einstellen, regelmäßig ins Grad zu beißen.

Das komplette Gameplay-Video könnt ihr euch unten anschauen. Cuphead erscheint am 29. September für die Xbox One und den PC.