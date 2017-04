Cyberpunk 2077 - CD Projekt erhält in Europa das Recht am Wort "Cyberpunk"

Sowohl in den USA als auch in Europa besitzt CD Projekt die Rechte am Wort "Cyberpunk". Was aber bedeutet das für Spiele, die einen ähnlichen Namen wie Cyberpunk 2077 haben?

von Johanna Behrens,

05.04.2017 09:00 Uhr