Cyberpunk 2077 - Neuer Leak deutet Ähnlichkeiten zu Destiny 2 an

Die Informationen zu Cyberpunk 2077 können bisher nur als spärlich bezeichnet werden. Es gibt zwar einige Leaks, die sollen laut den Entwicklern von CD Projekt RED allerdings auf völlig veralteten Informationen basieren. Jetzt kommt der nächste Leak zum Cyberpunk-RPG der The Witcher 3-Macher um die Ecke. Laut diesem Gerücht soll es in Cyberpunk 2077 auch Social Hubs geben, in denen wir mit anderen Spielern in Verbindung treten können. Diese Schnittstelle zwischen Singleplayer- und Multiplayer-Modus lässt erste Vermutungen zur Implementierung zu. (via Game Rant/MadQueenShow)

Die Entwickler haben bereits von einem nahtlosen Übergang zwischen Singleplayer-Aktivitäten und dem Multiplayer gesprochen. Wie genau das vonstatten gehen soll, wurde aber bisher noch nicht offiziell angekündigt. Die meisten Social Hubs in Cyberpunk 2077 sollen sich dem Leak zufolge in Bars befinden, in denen es dann unterschiedliche Aktivitäten geben soll.

Hier ist aktuell zwar auch im Leak nur von Minispielen die Rede, aber viele CD Projekt RED-Fans erwarten sehr viel mehr – immerhin stammt von den Entwicklern auch das Kartenspiel Gwent. Das war zuerst nur innerhalb von The Witcher 3 vertreten, feiert mittlerweile aber auch allein beeindruckende Erfolge und wurde als Standalone-Version veröffentlicht.

Besonders interessant bleibt die Frage, wie weit die Multiplayer-Möglichkeiten ausgebaut werden. Denkbar wäre zum Beispiel auch, dass wir uns in den Social Hubs mit anderen Spielenden zusammentun, um gemeinsam beispielsweise bestimmte Koop-Missionen zu erfüllen. Auch Raids wie in Destiny 2 könnten ein Bestandteil von Cyberpunk 2077 werden.

Was glaubt ihr, in welche Richtung der Multiplayer-Anteil geht?