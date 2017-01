Dark and Light - Mischung aus Skyrim & Ark kommt vielleicht für PS4 & Xbox One

Dark and Light erscheint eventuell auch auf der PS4 und der Xbox One.

Dark and Light könnte eine gelungene Mischung aus dem besten zweier Welten werden: Bisher wirkt das Spiel wie eine Mixtur aus Ark: Survival Evolved und Skyrim. Ein Fantasy-Survival-MMO, das dieses Jahr im Early Access auf Steam verfügbar gemacht werden soll – und damit erst einmal nur für den PC. Die Entwickler Snail Games haben auf unsere Nachfrage hin aber versichert, dass man durchaus über eine Konsolenversion von Dark and Light nachdenke.

Mit etwas Glück können wir also auch auf den Konsolen bald in die offene Welt des Survival-Titels eintauchen. Die soll nur so vor Magie strotzen: Neben Drachen gibt es auch Einhörner, einen Pegasus und vieles mehr – die Entwickler versprechen zusätzlich zu den bekannten Fabelwesen aber auch noch diverse eigene Kreaturen-Kreationen.

Die dürfen wir dann alle entweder jagen und als Nahrung beziehungsweise nützliche Magie-Artefakte verwursten oder zähmen. Gelingt uns das, dürfen wir anschließend nicht nur auf dem Rücken von Einhörnern, sondern auch auf Drachen reitend in die Schlacht ziehen. Einen Eindruck davon gibt es im Trailer:

Dark and Light - Trailer: Drachen zähmen leicht gemacht

Welchen Ersteindruck hinterlässt Dark and Light bei euch?