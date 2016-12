Das beste Strategiespiel 2016 - Jetzt abstimmen für die Hits des Jahres 2016!

GameStars 2016 - Stimme jetzt für das beste Strategiespiel 2016 ab.

Egal, ob du Einsatzleiter bei der Feuerwehr, Vorsitzender eines futuristischen Megakonzerns, galaktischer Herrscher oder unerbittlicher Fantasy-Feldherr sein willst, 2016 klappt das. Zumindest solange das entsprechende Spiel läuft. Im Gegenzug verlangt 2016 auch schwierige Entscheidungen von dir - in welchem Spiel hast du dich dieses Jahr der Strategen-Verantwortung gestellt?

GameStars 2016 - Jetzt abstimmen!

So wird abgestimmt

Die Wahl ist eröffnet. Wie jedes Jahr vergeben wir die GameStars, unsere Auszeichnung für die besten Spiele des gesamten vergangenen Jahres. Und dafür brauchen wir dich! Stimme jetzt für deinen Favoriten ab und küre ihn damit zum Sieger der GameStars 2016. Mitglieder von GameStar-Plus können dabei sogar etwas gewinnen.

Die Stimmabgabe startet am 19.12. unter www.gamestar.de/GameStars und läuft bis zum 8.1.2017. Um dir das Mitmachen so leicht wie möglich zu machen, haben wir die Spiele des Jahres 2016 wieder in 15 Kategorien unterteilt und für jeden dieser Bereiche alle relevanten Kandidaten aufgeführt.

Sollte dein persönlicher Favorit in dieser Liste dennoch fehlen, hilft die Freitext-Funktion weiter. Die durchsucht unsere riesige Spieledatenbank und stellt so sicher, dass keine Stimme wegen Tippfehlern oder unterschiedlichen Schreibweisen verloren geht.

Ausgewertet werden die GameStars 2016 Mitte Januar 2017, dann werden wir auf unseren Websites die Ergebnisse präsentieren und die Gewinner küren. Die Abstimmung startet ab sofort unter www.gamestar.de/gamestars, unbedingt mitmachen!