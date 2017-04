Days Gone - Release-Termin des PS4-Spiels geleakt?

Days Gone - Wurde der Release-Termin des PS4-Spiels geleakt?

Mit Days Gone kündigte Sony auf der E3 2016 ein Open World-Spiel an, das auf den ersten Blick an The Last of Us erinnert, den Entwicklern von SIE Bend Studio zufolge aber genau das Gegenteil werden soll. Ob das stimmt, muss sich natürlich erst noch zeigen - und zwar vielleicht schon in diesem Jahr. Denn wie der Online-Shop GamesOnly.at auf seiner Produktseite zu Days Gone angibt, soll das Spiel dort ab dem 22. August 2017 auf Lager sein.

Für einen Release von Days Gone im August 2017 spricht, dass Sony das Open World-Abenteuer auf der E3 im Juni und der Gamescom im August ausführlich bewerben könnte. Zudem tragen Online-Händler zwar gerne Platzhalter bei Release-Terminen ein, solange kein offizielles Datum bekannt ist, geben hier aber in der Regel einen Tag am Ende eines Jahres an.

Allerdings lässt sich nur schwer abschätzen, wie weit die Entwicklung von Days Gone fortgeschritten ist. Obwohl Sony Bend bereits mehrere Jahren daran arbeitet, gibt es bislang nur wenige Informationen zum Spiel.

Wir haben sowohl bei Sony als auch GamesOnly.at ein Statement angefragt. Offiziell hat Days Gone noch keinen Release-Termin, ihr solltet die Angaben von GamesOnly.at also mit Vorsicht genießen.

