Dead by Daylight - Multiplayer-Horror kommt 2017 auch für PS4 & Xbox One

Auf Steam ist das asymmetrische Horrorspiel Dead by Daylight schon seit dem letzten Jahr zu haben. Jetzt gab Mikael Nermark, COO bei Publisher Starbreeze, bekannt, dass auch eine Umsetzung für PS4 und Xbox One geplant ist.

"Wir sind stolz auf Behaviour Digitals Erfolg mit Dead by Daylight und können es kaum erwarten, das Spiel auch für die Konsolen zu veröffentlichen."

Ein genauer Releasetermin oder sogar ein Preis für die Konsolenfassung sind nicht bekannt. In Dead by Daylight schlüpfen wir entweder in die Rolle eines Serienkillers oder die eines der mehreren Opfer und müssen dann gemeinsam mit anderen Spielern ums Überleben kämpfen beziehungsweise Jagd auf die Überlebenden machen. (via DualShockers)

Freut ihr euch auf das Horror-Abenteuer?

