Dead Rising 4 - Nun doch mit USK 18-Rating, Uncut-Release in Deutschland

Dead Rising 4 erscheint ab 18 und ungeschnitten in Deutschland.

Seit dem 6. Dezember 2016 prügeln sich Spieler aus diversen Ländern der Welt durch die Zombie-Horden von Dead Rising 4. In Deutschland jedoch folgte das Action-Spiel seinen Vorgängern und ist bisher nicht offiziell im Handel erschienen. Lange war unklar, ob Dead Rising 4 überhaupt der USK zur Prüfung vorlag oder ob ein Release in Deutschland im Vorfeld ausgeschlossen wurde.

Wie Microsoft in einer Pressemitteilung bekannt gibt, erscheint Dead Rising nun doch offiziell in Deutschland - und zwar ungeschnitten und mit dem USK 18-Siegel. Die Mehrheit des USK-Ausschusses sei unter anderem der Ansicht gewesen, dass das Horror-Setting des Spiels nicht die reale Lebenswirklichkeit von Jugendlichen widerspiegelt. Dadurch seien Nachahmungstaten ausgeschlossen.

Dead Rising 4 schickt uns als Frank West in der US-Kleinstadt Willamette mit einem riesigen Waffenarsenal auf Untotenjagd. Das Spiel ist hierzulande offiziell ab dem 31. Januar 2017 digital im Xbox Store und im Windows Store erhältlich. Die Xbox One- und PC-Retail-Version von Dead Rising 4 kommt am 28. Februar 2017 in den Handel.

Zum Launch erhalten wir neben neuen Outfits aus dem Street Fighter-Universum zwei neue Schwierigkeitsgrade für den Story-Modus.

Ab dem 31. Januar ist ebenfalls eine kostenlose Testversion von Dead Rising 4 verfügbar, mit der wir den Singleplayer- und Multiplayer-Modus 60 Minuten lang anspielen dürfen.

