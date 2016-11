Dead Rising 4 - Zombie-Action ohne offiziellen Release in Deutschland

Dead Rising 4

Wer hätte das gedacht: Auch Dead Rising 4 wird nicht offiziell in Deutschland erscheinen und folgt damit den Vorgängern, die ebenfalls einen schweren Stand bei der USK hatten. Wie die Kollegen von GamersGlobal berichten, hat Microsoft bestätigt, dass die Zombie-Action für die Xbox One in Deutschland nicht wie geplant am 6. Dezember erscheinen wird.

Mehr: Ghost Recon Wildlands - KC Rebell & Farid Bang als Sprecher dabei

Wir haben bei der USK nachgefragt, ob ihnen der Titel überhaupt zur Prüfung vorlag oder ob sich Microsoft schon im Vorfeld dazu entschieden hat, auf einen offiziellen Release in Deutschland zu verzichten. Eine Antwort steht noch aus.

Eine Indizierung von Dead Rising 4 würde mich persönlich sehr verwundern, vor allem angesichts der Tatsache, dass sogar Mortal Kombat X eine Freigabe erhalten hat und Battlefield 1 sogar ab 16 Jahren zu haben ist. Wer Dead Rising also spielen möchte, muss sich auf Import-Versionen verlassen.

Hattet ihr euch auf Dead Rising 4 gefreut?

Dead Rising 4 - Gewohnt absurde Zombie-Action im neuen Trailer