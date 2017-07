Der Dunkle Turm im Trailer-Quiz - Alle Easter Eggs erkannt?

»Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste, und der Revolvermann folgte ihm.« Stephen King ist wirklich kein Autor, dem man zu wenige Geschichten vorwerfen kann, aber Der Dunkle Turm ist sicherlich sein größtes Werk.

Weil die Welten um den namensgebenden Turm so gewaltig sind, hat es lange gedauert, bis der Stoff fürs Kino adaptiert wurde - am 10. August ist es endlich soweit und wir können dem Revolvermann auf seiner Jagd nach dem Mann in Schwarz folgen!

Easter Eggs erkennen und gewinnen

Im Easter-Egg-Clip zu Der Dunkle Turm wird klar, wie sehr sowohl Buchreihe als auch Film mit dem Rest von Kings Universum verwoben sind. Wir wollen ein kleines Spiel daraus machen und verlosen unter allen, die in unserem Trailer-Quiz richtig liegen einen »King Size«-Preis.

Die 15-bändige Comic Reihe von Splitter erzählt die Vorgeschichte von Roland Deschain, dem letzten Revolvermann, immer auf der Suche nach dem Dunklen Turm im Zentrum aller Welten und Zeiten. Die Hardcover-Ausgaben haben einen Gesamtwert von 500 Euro, Comic-Fans und Sammler sollten sich also unbedingt am Trailer-Quiz versuchen!

Zum Trailer-Quiz: Der Dunkle Turm und die Easter Eggs

Teilnahmeschluss ist der 10. August, 12:00 Uhr.