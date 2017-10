Destiny 2 - Alle Exotics für den Warlock - Gear-Liste & Empfehlungen

Exotische Rüstungsteile sehen nicht nur cool aus, teilweise haben sie auch sehr nützliche Fähigkeiten, was sie in Destiny 2 zu begehrten Items macht. Doch welche Exotics gibt es, welche Perks haben sie und wofür sind zu gebrauchen? Diese Fragen beantworten wir in diesem Guide anhand des Warlocks.

Bedenkt: Ihr könnt maximal ein exotisches Rüstungsteil tragen und müsst euch dementsprechend für eines entscheiden. Daher solltet ihr das Exotic anhand eures Spielstils wählen.

Alle Exotics für den Warlock: Leereläufer

Es folgen exotische Items, die vor allem für Spieler interessant sind, die den Leere-Fokus geskillt haben.

Nezareks Sünde (Helm)

Perk: Leere-Kills beschleunigen die Fähigkeiten-Energie-Aufladung.

Energie zu bekommen, wenn man Kills erzielt, ist immer eine gute Sache. Allerdings greift der Bonus nur bei Kills mit Leere-Fähigkeiten, also entweder durch eure Granate, eure Super (die allerdings nicht lange andauert) oder Waffen mit Leere-Schaden.

Verwendet also am besten Leere-Waffen in Kombination mit diesem Helm, dann könnt ihr auch den Sturmbeschwörer oder die Dämmerklinge nutzen, um eure Fähigkeiten aufzuladen. Ein sehr guter Helm für PvE.

Schädel des schrecklichen Ahamkara (Helm)

Perk: Zusätzlicher Schadenswiderstand, wenn die Nova-Bombe abgefeuert wird. Kills mit der Nova-Bombe gewähren Super-Energie.

Der Verteidigungsbonus sorgt dafür, dass ihr nicht so schnell das Zeitliche segnet, wenn ihr euch in die Menge stürzt, um die Nova-Bombe zu zünden. Außerdem lädt eure Super schneller auf, wenn ihr große Gegneransammlungen mit der Nova-Bombe ausschaltet. Bei Bossen nicht wirklich effizient, gegen die Schar-Horden dagegen sehr nützlich.

Auf der nächsten Seite geht es weiter mit dem Sturmbeschwörer und der Dämmerklinge.