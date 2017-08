Destiny 2 - Entwickler bezeichnet PC-Spieler als “Bürger erster Klasse”

Entwickler Bungie hat sich im Zuge der gamescom noch einmal an die PC-Spieler gerichtet, die mit Destiny 2 erstmals in den Genuss des Franchises kommen. Demnach sollen diese von Anfang an als “Bürger erster Klasse” behandelt werden.