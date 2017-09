Destiny 2 - Rechtes Symbol auf Rüstung entdeckt, Bungie entschuldigt sich

Selbst bei den grössten Spieleproduktionen können unangenehme Fehler unterlaufen, die erst auffallen, wenn die ganze Welt schon spielt. In einem Reddit-Thread auf dem Destiny-Subreddit ist dem User xxbiohazardxx aufgefallen, dass ein Teil einer Rüstung ein fragwürdiges Symbol aufweist. Je nach Blickwinkel kann es nämlich mit White Nationalists in Verbindung gebracht werden.

1/2 It’s come to our attention that a gauntlet in Destiny 2 shares elements with a hate symbol. It is not intentional. We are removing it.