Destiny 2 - Comeback der Loot Cave: Fan findet Weg, um Schatztruhen zu farmen

Destiny Spieler entdeckten im ersten Teil kurz nach dem Launch eine Höhle, in der zahlreiche Gegner direkt nach dem Ableben erneut spawnten. Schnell formierten sich Spielergruppen, die sich vor der Höhle versammelten und alles, was sich darin bewegte, niedermähten. All der von den Feinden fallengelassene Loot ließ die Höhle bunt erleuchten, und somit war die Bezeichnung Loot Cave geboren. Bungie reagierte aber natürlich umgehend auf den Spielfehler und entfernte die Farming-Möglichkeit.

Nun, kurz nach dem Launch von Destiny 2, hat der Spieler DPJ erneut eine Art Loot Cave entdeckt. In einem Video zeigt der Youtuber, wie ihr auf dem Planeten Nessus innerhalb kürzester Zeit an zahlreiche Schatztruhen gelangt. Die genaue Wegbeschreibung und Vorgehensweise wird im Video erklärt:

Dieser Weg lässt sich beliebig oft hintereinander wiederholen und bringt euch unter anderem Tokens, Erfahrungspunkte, Engramme und mehr ein. Allzu lang dürfte dieser Trick aber nicht mehr funktionieren, schließlich ging Bungie schon bei der Loot Cave im ersten Destiny schnell gegen den Exploit vor.

Werdet ihr den Exploit nutzen, solange er noch verfügbar ist, oder empfindet ihr das als "Cheaten"?