Destiny 2 - Game Director will Waffen-System überarbeiten & Exotics besser machen

Destiny 2 braucht an einigen Ecken und Enden Änderungen und Verbesserungen – da sind sich viele Fans einig. Bungie gelobt Besserung und will nicht nur die Inhalte und Bugfixes liefern, sondern auch besser kommunizieren. In dieselbe Kerbe schlägt jetzt der Christopher Barrett, Game Director von Destiny 2.

Via Twitter ließ er verlauten, dass das gesamte Waffensystem eine Überarbeitung brauche. Seinen Andeutungen zufolge könnte es bald wieder mehr in Richtung der Waffen-Kategorien aus Destiny 1 gehen.

This might not have come across strong enough in the update. The sandbox team is an amazingly talented group and are hard at work on changes.