Destiny 2 - Erfolgreicher Start mit über 1,2 Millionen Spielern

Angesichts des immensen Erfolgs des Vorgängers lag es eigentlich auf der Hand, dass auch Destiny 2 bei den Spielern gut ankommen wird - zumindest auf den Konsolen. Und tatsächlich legte der MMO-Shooter in den ersten Tagen nach Release einen beeindruckenden Start hin.

Demnach seien am Freitagabend über 1,2 Millionen Spieler gleichzeitig online gewesen, wie aus dem offiziellen Twitter-Kanal von Bungie hervorgeht. Damit schlägt Destiny 2 sogar das Ausnahmephänomen Playerunknown's Battlegrounds (PUBG), das kürzlich die magische Grenze von 1 Millionen Spielern gleichzeitig knackte.

Thank you all so much for playing, Guardians! Right now Destiny 2 has over 1.2 Million concurrent players online. We'll see you in the wild.