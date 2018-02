Destiny 2 - Erste große Erweiterung soll Ende 2018 erscheinen

Wie Activision in einem Investorengespräch verriet, kommt die erste große Erweiterung für Destiny 2 Ende 2018. Größer also als Fluch des Osiris und der zweite DLC, der im Erweiterungspass enthalten ist und im Frühling 2018 erscheinen soll. Genaueres über geplante Inhalte wurde nicht genannt, aber gemessen an der großen und großartigen Destiny-Erweiterung König der Besessenen haben Fans entsprechend hohe Erwartungen.

Diese brachte massig Inhalte für Destiny 1, darunter eine neue Gegnerfraktion, drei neue Strikes, eine neue Unterklasse für jede Heldenkategorie und sieben Schmelztiegel-Maps. Dass sich die Entwickler an diesem Addon messen lassen müssen, dürfte ihnen bewusst sein.

Die zweite kleinere Erweiterung soll laut einer Entwickler-Roadmap im Mai 2018 aufschlagen. Über den Titel des zweiten Addons ist aber noch nichts bekannt. Darüber hinaus dürft ihr euch zum Valentinstag auf das Crimson Days-Event mit 2v2-Schmelztiegelmodus freuen.

Destiny 2: Fluch des Osiris - Screenshots ansehen

Quelle: Polygon