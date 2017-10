Kehrt das Gefängnis der Alten in Destiny 2 zurück? Diese Frage stellen sich nun einige Hüter, die alles vom Endgame gesehen haben, nach neuen Inhalten lechzen - und auf Reddit ein Gerücht aufgeschnappt haben. Der Reddit-User xxoACEoxx hat nämlich im Spielcode herumgeforscht und ein paar verräterische Programmierzeilen entdeckt.

Der User gibt an, dass am 12. Oktober 2017 folgende Codezeile zu den Aktivitäten in der Datenbank hinzugefügt wurde:

"DestinyActivityTypeDefinition as of 12/10/2017 Line 15 –

{“displayProperties”:{“name”:”Prison of Elders”,”icon”:”

/common/destiny2_content/icons/

379421028a0209ae0e28122ec8e33454.png”,”hasIcon”:true}

,”hash”:680256650,”index”:8,”redacted”:false}"

Da sowohl der Name der Aktivität (Prison of Elders) als auch das dazugehörige Bild angegeben wurden, glauben nun einige, dies sei ein Hinweis auf die Rückkehr des Spielmodus. Die hinterlegte PNG-Grafik zeigt exakt das Symbol des Gefängnis der Alten aus Destiny 1:

Was ist das Gefängnis der Alten?

Das Gefängnis der Alten oder Prison of Elders ist ein Arenakampf-Spielmodus in Destiny. Er wurde 2015 zusammen mit dem DLC "Haus der Wölfe" eingeführt. Drei Spieler kämpfen sich dabei durch Gegnerwellen in verschiedenen Arenen, um am Ende einen Boss zu besiegen. Nebenbei mussten diverse Ziele erreicht werden. Am Ende wartete ein Schatz als Belohnung.

Bungie meldet sich zu Wort

Bevor ihr aber aufgeregt in die Hände klatscht, hier ein kleiner Dämpfer. Bungies Community Manager Cozmo hat sich bereits zu Wort gemeldet und klargestellt, dass es derzeit keine Pläne gebe, das Gefängnis der Alten zurückzubringen.

Vielmehr soll es sich um eine vergessene Codezeile, also um ein Überbleibsel im Spielcode, handeln. Dem widerspricht jedoch die Tatsache, dass dieses "Überbleibsel" laut des Reddit-Users erst am 12. Oktober hinzugefügt wurde.

Wer weiß, vielleicht ist der Code im Rahmen eines Patches eingefügt worden und das Gefängnis der Alten feiert doch demnächst ein Comeback.

Würdet ihr euch die Rückkehr vom Gefängnis der Alten wünschen?