Destiny 2 im Quiz der Woche - Bist du die neue Hoffnung der Menschheit?

Die Menschheit ist verloren, die Stadt ist gefallen, Feinde plündern und morden, der Traveller ist tot. Der Einstieg in Destiny 2 ist ziemlich düster, liegt doch alles, was wir uns im ersten Teil erarbeitet und erkämpft hatten, in Trümmern.

Weil sich wahre Helden so leicht jedoch nicht unterkriegen lassen, erheben wir uns in gegen die Rotlegion und jeden anderen Gegner der Menschen, wir holen unsere Welt zurück! Und räumen dabei jede Menge mehr oder weniger wertvolle Beute ab, bis das Inventar glüht!

Collector's Edition gegen Fan-Wissen

Um dem Widerstand einen Krieger mehr zu verschaffen, verlosen wir im Quiz der Woche Destiny 2 in der Collector's Edition. In der Kiste stecken Spiel und Goodies im Wert von 250 Euro, darunter der Expansion Pass für zukünftige Inhalte, eine exklusive Tasche und digitale Boni.

Der Inhalt der Collector's Edition im Detail

Destiny 2 und Expansion Pass für Erweiterung 1 und 2

Steelbook und Sammlerhülle im Kabale-Stil

Frontier-Tasche (Messenger Bag)

Kabale-Spielfiguren, Aufkleber, Wackelbilder und Booklet

Grenzland-Kit mit Solarzellen-USB-Ladegerät, Sonnenschutzdecke und Paracord-Seil

Sammler- und Postkartenbilder

Digitale Bonusinhalte: Legendäre Spielergeste, Kabale-Abzeichen und legendäres Schwert

