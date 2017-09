Destiny 2 wird wohl wieder Mikrotransaktionen und die Ingame-Währung "Silber" beinhalten. Das geht aus einem Tweet mit einem geleakten Gamestop-Prospekt hervor.

Eine große Überraschung dürfte das für Fans des Vorgängers nicht sein, denn schon das erste Destiny setzte auf so ein Zahlungssystem.

Silver currency is returning in Destiny 2. (via @IntegerTCG) pic.twitter.com/XLnqdOGTq7 — Destiny 2 Intel (@theDestinyBlog) September 3, 2017

Die aufgelisteten US-Dollar-Preise dürften so ähnlich auch in Euro gelten. Damit würden 1000 Silber rund 10 Euro und 2000 Silber rund 20 Euro kosten. Das entspricht auch ungefähr den Preisen in Destiny. Ein Emote war für 500 Silber zu haben.

In Destiny konnte man über Silber nur kosmetische Items und Gesten erwerben. Wir hoffen, dass Destiny 2 das genauso handhaben wird, um Pay2Win zu vermeiden. Weder Bungie noch Activision haben die Mikrotransaktionen bislang offiziell bestätigt.

