Destiny 2 - 60 FPS auch auf PS4 & Xbox One möglich, aber Bungie möchte nicht

Destiny 2 erscheint am 6. September für PS4 und Xbox One. Auf allen Konsolen inklusive der besonders leistungsfähigen Xbox One X läuft der Nachfolger zu Destiny allerdings mit 30 FPS. Eine Framerate von 60 Bildern pro Sekunde sei zwar auch auf den Konsolen durchaus machbar, wie Bungie erklärt – man habe sich aber ganz bewusst dagegen entschieden, weil sonst anderswo Abstriche gemacht werden müssten. Im Edge-Magazin (via: WCCFTech) erklärt Mark Noseworthy von Bungie:

"Es geht um die Simulation der Destiny-Welt. Dreißig KIs auf einmal, große, offene Räume, sechs Spielende, manchmal mit Fahrzeugen und Dropships, die landen – das ist es, wofür wir die CPU nutzen. (...) Könnten wir Destiny 2 dazu bringen, mit 60 FPS zu laufen? Ja. Aber der Raum wäre kleiner, es wäre weniger kooperativ und es würde weniger Monster zu beschießen geben. Das ist nicht das Spiel, das wir machen wollten."

Bungie sei vor allem anderen wichtig, dass Destiny 2 ein "unglaubliches Action-Spiel" werde. Darum sei man mit den getroffenen Entscheidungen sehr zufrieden.

"Wir haben nicht das Gefühl, dass wir von den Entscheidungen zurückgehalten wurden, die wir zum Thema Simulation der Welt versus Framerate getroffen haben. Wir glauben tatsächlich eher, dass wir eine Spielerfahrung bieten, die du nirgendwo anders haben kannst aufgrund der Entscheidungen, die wir treffen."

Wer Destiny 2 unbedingt mit 60 FPS oder mehr spielen will, muss wohl oder übel auf die PC-Version zurückgreifen, die am 24. Oktober erscheinen soll.