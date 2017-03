Destiny 2 - Leak: Release im September 2017, PS4-Beta schon im Sommer

Ein Poster verrät uns das Release-Datum von Destiny 2

Die italienische Website Lega Network hat das GameStop-Poster von Destiny 2 veröffentlicht, das das Release-Datum des kommenden Shooter-MMOs will: Angeblich erscheint Destiny 2 bereits am 8. September 2017 - damit würde der Destiny-Nachfolger früher als gedacht in die Ladenregale wandern.

Mehr: Destiny 2 - Charaktere aus dem ersten Spiel werden nur teilweise übernommen

Der Erscheinungstermin von Destiny 2 ist nicht offiziell bestätigt. Wir haben deshalb bei Activision nachgefragt und halten euch auf dem Laufenden.

Gerüchte, die vor einigen Wochen durchs Netz segelten, besagten, dass Destiny 2 zwischen dem 4. und 18 November für PS4, Xbox One, Scorpio und den PC erscheinen sollte.

Destiny 2 Poster Leak

Wie Twitter-User Drunk Cat ebenfalls auf dem Poster erkannt hat, werden PS4-Spieler einen exklusiven Beta-Zugang bekommen. Die Beta zu Destiny 2 soll laut Eurogamers Tom Phillips bereits im Juni 2017 an den Start gehen.

Yep no surprises - Destiny 2 beta coming to PS4 first. Heard it'll hit around June. https://t.co/a0qoyYhelB — Tom Phillips (@tomphillipsEG) March 23, 2017

Was wünscht ihr euch von Destiny 2?