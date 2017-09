Destiny 2 - Infundieren-Guide: So steigert ihr euer Power-Level

Wer in Destiny 2 seinen Power-Level steigern möchte, muss fleißig Items farmen. Nun ist es jedoch häufig so, dass ihr stärkere Waffen oder Rüstungsteile nicht unbedingt ausrüsten und lieber eure alten, schwächeren Items behalten wollt. Zum Beispiel, weil ihr das Design oder das Waffengefühl besonders mögt. Hier kommt das Infundieren ins Spiel.

Was ist Infundieren in Destiny 2 - Wozu brauch ich es?

Das Infundieren ist die Verschmelzung von Gegenständen, wobei ein Item mit niedrigerem Power-Level mit einem Item mit höherem Power-Level infundiert und somit auch stärker wird. Das schwächere Item steigt also im Power-Level. Somit steigert ihr beispielsweise euer geliebtes Automatikgewehr, ohne zwangsweise zu einer anderen Waffe wechseln zu müssen, nur weil diese im Power-Level höher angesiedelt ist.

Endgame-Inhalte: Raid, Flashpoints & Co. - Wann startet was?

Das System kennen Fans bereits aus Destiny 1. Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied. In Destiny 2 lassen sich nur noch Waffen des gleichen Waffentyps infundieren. Wollt ihr eine Schrotflinte steigern, benötigt ihr eine Schrotflinte mit einem höheren Power-Level. Die Infusion verbraucht übrigens Glimmer und oftmals auch legendäre Bruchstücke - je nach Qualität des Gears.

Infundieren-Trick - Mods machen den Unterschied

Das Zünglein an der Infundieren-Waage sind die in Destiny 2 neu eingeführten Waffenmods, die ihr in einem freien Mod-Slot einer Waffe ausrüstet. Mods gibt es in allen Varianten: Neben Nachlade-Perks oder Boni auf die Waffenhandhabung gibt es auch Mods, die den Power-Level einer Waffe um 5 erhöhen.

Was bedeutet das nun für das Infundieren? Es gibt zwei Möglichkeiten:

Ihr infundiert eine Waffe mit Power-Level-Mod in eine ohne Mod: Die Waffe inklusive Mod wird beim Infundieren zerstört, weswegen der Bonus nach dem Infundieren verschwunden ist.

Ihr infundiert eine Waffe ohne Power-Level-Mod in eine mit Mod: Die Mod bleibt erhalten, da die Waffe nicht zerstört wird.

Hebt euch eure Mods also auf und investiert sie erst nach der Infusion beziehungsweise in die Waffe, die ihr behalten wollt. Mehr zum Power-Level-System von Destiny 2 erfahrt ihr hier.

Welches Power-Level habt ihr?