Destiny 2 - Open Beta auf PS4 & Xbox One verlängert

Eigentlich hätte heute Nacht die Beta von Destiny 2 beendet werden sollen, die Anfang der Woche zunächst nur für Vorbesteller verfügbar war und ab Freitag dann alle übrigen Spieler mit einer Xbox One oder einer PS4 im Wohnzimmer herzlich empfing. Nun allerdings hat sich Bungie dazu entschieden, die Beta zu verlängern. Nach dem neuen Terminplan schließt die Open Beta ihre Pforten hierzulande in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 26.07.2017, um 3 Uhr.

The Destiny 2 Open Beta has been extended through Tuesday 7/25 for additional service testing. Expected completion is 6 PM PDT.

Neben einem Story-Prolog und zwei PvP-Modi ist ein Strike verfügbar, allerdings weisen die Entwickler darauf hin, dass es in dem nun verlängerten Beta-Zeitraum etwas häufiger als bisher gewohnt zu technischen Problemen können konnte. Geplanter Release für Destiny 2 ist nach wie vor der 06. September 2017.

Today, normal testing continues in the Destiny 2 Beta. Monday and Tuesday, we'll shoot out a turbine or two in the datacenter for science. pic.twitter.com/WTTJPAh8JV