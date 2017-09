Destiny 2 - So findet ihr alle Verlorenen Sektoren

Verlorene Sektoren sind neben den Public Events eine der lukrativsten Einnahmequellen in der Open World von Destiny 2. Wer auf das obige Symbol stößt, kann sich sicher sein: Irgendwo in der Nähe gibt's einen gut versteckten Einstieg in eine versteckte Höhle - und dort könnt ihr ordentlich Beute abgreifen, sofern ihr den Boss um die Ecke bringt.

Der YouTuber und Destiny-Fan xXTheGamingElite hat eine extrem nützliche Playlist aus Videos zusammengestellt, in der jeder einzelne Eingang zu den Lost Sectors gezeigt wird. Wir listen euch unten alle Sektoren auf und verlinken immer den passenden Clip.

Tipp: Wer die Verlorenen Sektoren selbst finden möchte, sollte beim Erkunden der Welt unbedingt seine Karte öffnen. Dort findet ihr das Lost-Sector-Symbol verzeichnet - ihr müsst es dann nur noch in der Spielumgebung aufstöbern.

Alle Lost Sectors in der EDZ

Alle Lost Sectors auf Titan

Destiny 2 - Screenshots von Spielumgebung und Story ansehen

Alle Lost Sectors auf Nessus

Alle Lost Sectors auf Io

Die Lost Sectors eignen sich hervorragend, um den eigenen Charakter noch vor Ende der Kampagne aufs Maximallevel von 20 zu bringen und dabei Gegenstände zu farmen. Auch die anderen Subklassen lassen sich hier recht bequem freischalten (wie das im Detail geht, erfahrt ihr in unserem Guide).

Alle Artikel, Videos und Guides zu Destiny 2 findet ihr in unserer Übersicht