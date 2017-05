Destiny 2 - Update: Neue Hinweise zur Story & DLC-Plänen

Destiny 2

Update:

Ursprünglich haben wir in diesem Artikel davon gesprochen, dass auch das erste Destiny noch ein weiteres Update erhalten wird. Activision hat sich selbst aber auf dem offiziellen Twitter-Kanal erklärt und klargestellt, das mit dem angesprochenem Update das bereits erschienene "Zeitalter des Triumphs"-Event gemeint war.

The free Destiny update mentioned in today’s earnings call is a reference to Age of Triumph, the last content update for Destiny 1. pic.twitter.com/dTADef8Epm