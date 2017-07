Destiny 2 - Was sich im PvP ändert: Schnellere Matches, kleinere Teams & mehr

In Destiny 2 erwarten uns jede Menge Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger. Zum Beispiel, was den kompetitiven Multiplayer-Modus angeht: In Zukunft können wir nur noch zu viert in den Kampf ziehen. 6 vs 6-Matches gehören der Vergangenheit an und auch beim Kontrolle-Modus ändert sich einiges. Generell sollen die Matches simpler, schneller und intensiver, aber auch taktischer werden. Zu den neuen Subklassen gibt es ebenfalls Neuigkeiten und Gameplay-Material (via IGN).

Das ändert sich im Kontrolle-Modus

Im Spielmodus Kontrolle sind bei Destiny 2 bereits die Punkte A und C erobert, wenn es losgeht. Die Flaggenpunkte werden jetzt auch nicht mehr schneller eingenommen, wenn sich mehrere Teammitglieder in der Zone befinden. Außerdem gibt es beim Erobern eines Punktes keine Neutralisierungs-Phase mehr. Gehören alle Flaggenpunkte einem Team, wird Power Play aktiviert, wodurch wir mehr Punkte für jeden Abschuss erhalten. Ein Spiel läuft ungefähr acht Minuten und auch die Gnadenregel feiert ihr Comeback, wird in der Beta aber wohl nur eingeschränkt funktionieren.

Obendrauf gibt es auch neues Gameplay-Material, das sowohl die Warlock-Subklasse Voidwalker und den Arcstrider als auch den Sentinel in Aktion zeigt. Eine kompakte Zusammenfassung aller Änderungen und der Gameplay-Szenen gibt es von Arekkz:

Was haltet ihr von den Änderungen?