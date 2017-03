Destiny 2 - Was uns der erste Teaser über Story, Gameplay & Klassen verrät

Das erste offizielle Bild zu Destiny 2.

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es euch gestern entgangen ist, verweise ich gern noch einmal auf die offizielle Ankündigung von Destiny 2, die Activision gestern Abend via Twitter vorgenommen hat. Mit einem einzigen Bild, das Die Letzte Stadt unter dem Reisenden in Flammen zeigt, deuten die Entwickler große Veränderungen an, ohne aber wirklich etwas zu verraten.

Tatsächlich steckt hinter dem ersten Artwork zu Destiny 2 viel mehr als auf dem ersten Blick zu erkennen ist, denn abgesehen von der Bestätigung, dass ein Angriff auf Die Letzte Stadt vorgefallen sein muss, bestätigt das Bild offenbar auch zwei ältere Leaks, die uns viel über Story und Gameplay verraten.

Zum einen haben wir da die Beschreibung eines Mega Bloks-Set namens "Cabal Bruiser Battle Building Set", das Anfang des Jahres kurzzeitig auf Amazon gelistet war. Dort war die Rede von einer Kabalen-Invasion auf den Turm und Lord Shaxx, der mit seinem Schwert gegen die sogenannte "Rote Garde" kämpfen muss. Diese Ereignisse hat es bekanntlich nie in Destiny gegeben und angesichts der brennenden Stadt im Destiny 2-Teaser, scheint der Angriff der Kabale auf Die Letzte Stadt wahrscheinlich zu sein.

Außerdem gab es da noch das geleakte Artwork aus dem Portfolio von Aziz Dosmetov, der unter anderem am Destiny-DLC The Taken King gearbeitet hat. Im August des letzten Jahres tauchten dadurch eine handvoll Bilder auf, die als Destiny 2-Konzeptbilder gehandelt wurden, was aber nie bestätigt werden konnte. Schauen wir uns aber jetzt noch einmal eines der Bilder genauer an, können wir erkennen, dass es sich dabei wohl tatsächlich um eine Version des Destiny 2-Teasers handelt, den Activision gestern veröffentlicht hat.

Das angebliche Destiny 2-Artwork aus dem letzten Jahr.

Das offizielle Destiny 2-Artwork von gestern Abend.

Die restlichen Artworks, bei denen wir dann ebenfalls davon ausgehen können, dass sie zumindest Ideen für Destiny 2 beinhalten, zeigen drei verschiedene Charaktere mit unterschiedlicher Ausrüstung.

Destiny 2 – Kommt der Speer als neue Waffenklasse hinzu?

Destiny 2 – Die Flügel könnten auf luftige Kämpfe hindeuten.

Destiny 2 – Das Schild passt zu einer neuen Tank-Klasse.

Bei der Ausstattung mit Speer, Schwert und Flügeln sowie einem Speer könnte es sich um die neuen Klassen handeln, aus denen wir in Destiny 2 wählen können. Der allgemeine Feuer-Look des Artworks passt zum gestrigen Bild und könnte vielleicht auf den ersten Teaser-Clip hindeuten, der uns irgendwann erwarten wird. YouTuber Arrekz Gaming fasst diese Vermutungen und Bestätigungen der alten Leaks noch einmal in einem eigenen Video zusammen:

Was glaubt ihr, worum es in Destiny 2 gehen wird?