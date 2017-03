Destiny: Age of Triumph - 5 Neuerungen, die das letzte Update bringt

Destiny: Age of Triumph erscheint am 28. März 2017.

Am 15. März 2017 hat Bungie im Zuge eines Livestreams das letzte Destiny-Update Age of Triumph (Zeitalter des Triumphs) ausführlich vorgestellt und ist dabei unter anderem auf die wöchentlichen Rituale und das Everversum eingegangen. Wir fassen die fünf größten Neuerungen zusammen.

Neue Questreihe als Einführung & Weekly Rituals

Sobald das Update am 28. März 2017 erschienen ist, sollte im Orbit der Turm mit einem Symbol markiert werden, der Sprecher hat nämlich eine neue Questreihe für euch. Laut Bungie dürft ihr euch auf rund zwölf neue Aufgaben freuen.

Im Rahmen der Questreihe lernt ihr auch die neuen wöchentlichen Rituale kennen. Diese seht ihr wie gewohnt im Orbit links unten auf der Karte:

Die neuen wöchentlichen Rituale in Destiny.

Von links nach rechts erwarten euch folgende Rituale:

Wöchentliche Schmelztiegel-Playlist: 6vs6-Aktivität, Belohnung: 1x Treasure of Ages, 10x Legendäre Marke

6vs6-Aktivität, Belohnung: 1x Treasure of Ages, 10x Legendäre Marke Wöchentliche Story-Playlist: 1-3 Spieler ohne Matchmaking, Lichtlevel 380, drei aktive Modifikatoren, Belohnung: 1x Treasure of Ages, 5x 20 Legendäre Marken

1-3 Spieler ohne Matchmaking, Lichtlevel 380, drei aktive Modifikatoren, Belohnung: 1x Treasure of Ages, 5x 20 Legendäre Marken Heroische SIVA Krise-Strike-Playlist: Lichtlevel 350, Belohnung: 1x Treasure of Ages, 3x 10 Legendäre Marken

Lichtlevel 350, Belohnung: 1x Treasure of Ages, 3x 10 Legendäre Marken Wöchentlicher Dämmerungsstrike: Lichtlevel 380, neuer Daybreak-Modifikator (Fähigkeiten laden sich schneller auf)

Lichtlevel 380, neuer Daybreak-Modifikator (Fähigkeiten laden sich schneller auf) Herausforderung der Ältesten: Lichtlevel 390 ohne Matchmaking, Belohnung: Legendäre Engramme, 3x 10 Legendäre Marken

Lichtlevel 390 ohne Matchmaking, Belohnung: Legendäre Engramme, 3x 10 Legendäre Marken Wöchentlicher Raid: Lichtlevel 390 ohne Matchmaking, Belohnung: Raid-Gear-Set, Age of Triumph-Ornamente u.a.

Treasures of Ages & Everversum

Die Treasures of Ages haben wir bereits bei den wöchentlichen Ritualen erwähnt, doch was verbirgt sich dahinter? Im Prinzip handelt es sich um Schätze, die alle bislang im Everversum verfügbaren Items sowie alle Event-gebundenen Gegenstände enthalten. So findet ihr in den Treasures of Ages etwa die Masken aus dem Festival der Verlorenen (Halloween-Event), Sparrow-Hupen (SRL-Event) und vieles mehr. Natürlich warten auch neue Items wie Schiffe, Shader und Rüstungssets auf euch.

Die Treasures of Ages könnt ihr auch im Everversum kaufen.

Dabei sollen die Schätze mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Items enthalten, die man selbst noch nicht besitzt. Jede Woche könnt ihr euch maximal drei Treasures of Ages erspielen. Wer noch mehr möchte, kann sich eine unbegrenzte Anzahl im Everversum für jeweils 200 Silber kaufen.

An dieser Stelle ein Hinweis: All diese Items könnt ihr nicht in Destiny 2 mitnehmen. Bedenkt daher, ob ihr Echtgeld im Everversum ausgeben wollt.

Comeback der blauen Flammen

Alte Hasen können sich noch an die berühmten "blue flames" erinnern: Diese erhielt man als Buff nach dem Beenden des Dämmerungsstrikes - zu erkennen an den blauen Flammen, die um den Kopf der Spielfigur flackerten. Nun sind sie zurück, sowohl als optisches Schmankerl als auch als Nightfall-Buff (25 Prozent Bonus auf Ruf- und XP-Gewinne).

Burn bright, burn blue, Guardians. Age of Triumph brings back the weekly Nightfall buff. https://t.co/qkNPOy5nwe — Bungie (@Bungie) March 15, 2017

Neue Bountys und Engramme bei Lord Shaxx

Mit Age of Triumph hat Lord Shaxx zwei neue Beutezüge für den Schmelztiegel im Angebot. Als Belohnung sollen Items auf "Nightfall-Niveau" winken. Übrigens könnt ihr ab Schmelztiegel-Rang 3 bei Lord Shaxx für 5 Silberstaub ein Arena-Engramm kaufen, das ein Schmelztiegel-Rüstungsteil enthält.

7 neue Ornamente

Die Treasures of Ages können wir gesagt auch komplett neue Items springen lassen, darunter sieben neue Ornamente (Waffenskins).

Die neuen Waffenskins in Age of Triumph.

Von links oben nach rechts unten:

Boshafte Berührung - Settled Score

Vex Mythoclast - Chronoshot

Necrochasm - Devourer of Moons

Kein Land außerhalb - Undiscovered Country

Drachenatem - Tigershark

Lord der Wölfe - Perfected Predator

SUROS-Regime - Basilisk's Glory

Das Update Age of Triumph erscheint am 28. März. Zuvor spricht Bungie in einem weiteren Livestream am 22. März um 19:00 Uhr deutscher Zeit über weitere Inhalte, die Wiederkehr beliebter Raid-Waffen und über die Waffenskins.

